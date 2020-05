De trafikale tiltag glimter ved deres fravær, efter S-regeringen tiltrådte, skriver Hans Andersen. Arkivfoto Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Socialdemokratiets trafikale valgbluff

Hillerød Posten - 15. maj 2020 kl. 14:26 Af Hans Andersen, folketingsmedlem, valgt i Nordsjællands Storkreds (Venstre)

Investeringer i Danmarks trafikale infrastruktur er nødvendige for virksomhederne, pendlerne og den danske økonomi. Selv Socialdemokratiet var enige i dette inden valget, som istemte sig de blå partiers infrastrukturplan. Men sådan spiller klaveret desværre ikke længere.

I sidste uge satte jeg transportministeren i stævne til en forespørgselsdebat i Folketingssalen om den socialdemokratiske regerings nedprioritering af investeringer i den danske infrastruktur. Svaret fra ministeren var nedslående, da ministeren fortsat afviser at indkalde til forhandlinger.

Næsten et år er gået siden regeringen tiltrådte, og deres trafikale tiltag glimter ved deres fravær. I Nordsjælland har det længe været hverdag at holde i kilometerlange køer, som både kan øge risikoen for uheld ved afkørselsramper og sammenbrud i planlægningen af familielivet. Det er på tide at smøge ærmerne op og komme i gang med arbejdet.

En gennemsnitlig bilpendler i en kommune som Hillerød tilbringer svimlende 147 timer pr. år på at holde i kø. Det er hovedrystende. Især for produktiviteten, som er så vigtig i denne tid med corona. Vi har et arbejdsmarked, der skriger på hjælp grundet de mange ledige og virksomheder, der er i krise. Nu skal vi i gang med de trafikale investeringer, som kan bidrage både til bedre mobilitet på vejene og til at holde hånden under vores virksomheder.

Jeg kæmper derfor fortsat indædt for en udvidelse af Hillerødmotorvejen helt til Hillerød. Det giver ikke mening at vente især ikke, når Hillerødmotorvejen er den mest trafikerede statsvej, der ikke er en motorvej og der sker rigtig mange uheld på strækningen. Næste skridt er nu, at de blå partier presser ministeren med et beslutningsforslag, om at fremrykke investeringer i den trafikale infrastruktur. Der skal gøres noget nu - tålmodigheden er opbrugt i Hillerød og vores fælles økonomi har brug for hjælp.