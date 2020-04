DEBAT: Skilteforurening

På Frederiksværksgade i Ullerød ud for Netto og børnehaven kan man optælle over 40 (fyrre) trafikskilte og - markeringer inden for en strækning på omkring 100 meter. For øjeblikket er nogle af afmærkningerne fjernet, formentlig fordi de er til stor gene for transporterne af byggematerialer til de to større byggeprojekter på stedet.