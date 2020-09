Hillerødborgerne bør vise deres mening om kommende lokalplaner, skriver Lene Hvirgelholm. Her ses illustration af det forslag, Peter Ingemann Bentsen har søgt om at få lavet en ny lokalplan for på Vibekevej. Foto: Rendering: Pålsson Arkitekter

DEBAT: Skal den store have lov at true den lille?

Hvorfor skal vores i forvejen overbelastede forvaltning se på et projekt, der strider mod den nye arkitekturpolitik? Fordi man er med i byrådet, skal man vel ikke have særbehandling (Peter Ingemann Bentsen er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti ved det kommende kommunalvalg, men sidder i dag ikke i byrådet, red.).

Med Peter Ingemann Bentsens kommentar (i artikel i Frederiksborg Amts Avis den 31. august, red.) om, at villaerne på Vibekevej ligger som en hund i et spil kegler, og de derfor bør rives ned for at give plads for højhuse, åbnes der for at nedrive hele Nordre Jernbanevej fra Vibekevej til kirkegårdens indgang.