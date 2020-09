Lene Hvirgelholm ærgrer sig over, at nyt boligprojekt kan ædelægge hyggelig gård, hvor blandt andet cafeen B-Hageriet ligger. Foto: Kim Rasmussen

DEBAT: Skal Hillerød være en hyggelig by?

Hvorfor skal en af de sidste hyggelige gårde i Hillerød nu nedlægges for at bygge flere boliger (se artikel i Frederiksborg Amts Avis 1. september om, at baghusene bag Slotsgade 13-15 i projektet Frederiks Torv skal rives ned og erstattes af nyt byggeri. Her ligger cafeen B-Hageriet og butikken frk. Fie, red.)?