Lars Elbrandt ærgrer sig over, at kommunens billige boliger på Horsevænget nu sættes til salg.

DEBAT: Skal Hillerød kun være for folk, som kan betale en stor husleje?

Lejlighederne er billige boliger i Hillerød med huslejer fra et par tusinde kroner for en lejlighed. Det er til at betale for borgere med små indkomster.