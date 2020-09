DEBAT: Sammen om Hillerød

Helt grundlæggende er der ingen tvivl om, at internettet giver unikke muligheder for at styrke demokratiet. For mig vil det til hver en tid dreje sig om at understøtte øget åbenhed og gennemsigtighed, og det digitale segment giver øgede muligheder for at inddrage borgere aktivt i de demokratiske beslutningsprocesser. Populært kaldet e-demokrati.