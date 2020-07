Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Sæt skoledistrikterne på den politiske dagsorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Sæt skoledistrikterne på den politiske dagsorden

Hillerød Posten - 06. juli 2020 kl. 13:37 Af Mette Bøttcher Knudsen, skolebestyrelsesformand for Hillerød Vest Skolen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hillerød Posten beskriver Peter Frederiksen (PF), udvalgsformand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget (BFU), hvordan kapacitetsudfordringer i folkeskolerne i den vestlige del af Hillerød Kommune løses.

Skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen har indtil nu haft dialog om emnet med PF og BFU, men ønsker PF dialogen i de offentlige medier, er det selvfølgelig fint med os.

Vi undrer os over, at PF melder en løsning ud, som kun dækker udfordring for én skole i vest. Vi gentager derfor her, at vi ønsker, at politikerne i BFU på en modig og visionær måde løser hele områdets udfordringer:

- Sæt skoledistrikterne på den politiske dagsorden

Der bygges massivt i kommunen, og alle imødeser pladsmangel. Diskuter og gentænk skoledistrikternes sammensætning, og sikr derigennem holdbare løsninger på nuværende og fremtidige udfordringer. Udbygning på én skole fremstår som en lokal lappeløsning. Forældre til skolesøgende børn vægter, iflg. kommunes egen undersøgelse, nærhed til lokalmiljø og afstand til skolen højt. Det bør tænkes med i diskussionen af skoledistrikterne.

- Giv mandatet tilbage til skolerne

Uagtet corona undrer det os, at vi skal læse om FP's forslag i de lokale medier, før vi sammen med de øvrige skolers bestyrelser og ledelser samlet drøfter idéerne til folkeskolen som det naturlige førstevalg. Vi ønsker en meget tidlig inddragelse i processen med at udarbejde de udviklingsforslag, der får en kæmpe betydning for de nuværende og kommende elever på skolen.

- Hav fortsat øje for de bløde trafikanter ved skolerne

Hillerød Kommune lægger stor vægt på at være en cyklist-orienteret kommune. Det gælder vel også skolerne. De yngste og blødeste trafikanter lever en farlig tilværelse ved skolen, hvor cyklister, gående og biler krydser ind over hinandens felter flere steder. Lad den politiske strategi komme de yngste til gode og lær dem, at Hillerød er en cykelvenlig kommune, helt fra de er små.

Svar: Svar fra Peter Frederiksen (Venstre), formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, Hillerød Kommune

Desværre har Corona-krisen dæmpet farten for rigtig meget politisk arbejde. Vi har i en periode kunne arbejde videre med de allermest nødvendige beslutninger og hastesager via online-møder, men vi har manglet den helt nødvendige dialog med mange borgere og brugerstyrelser. Fx i sagen om skoledistrikterne i Hillerøds vestlige dele.

Når de endelig beslutninger skal træffes, måske om dyre udvidelser eller ændrede distriktsgrænser, som kan rykke fundamentalt for mange familiers skolevalg, er det vigtigt, at alle bestyrelser og andre interessenter er blevet hørt. Jeg har løbende haft dialog med formanden for Hillerød Vest skolen. Både om skoledistrikter og sikker skolevej. Det har jeg været glad for. Og jeg noteret flere ønsker til ændringer. Men før beslutninger træffes endeligt, skal alle høres.

Jeg har i aviserne nævnt, at én mulig løsning kunne være udbygning af Sophienborgskolen. Det har jeg gjort fordi, det er dér, hvor presset i øjeblikket er størst. Det løser dog ikke alle problemer. Heller ikke for Hillerød Vest skolen. Og derfor er det vigtigt for mig at understrege, at intet er besluttet.

Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan genoptage den gode dialog og inddrage skoler og forældre på alle berørte skoler efter sommerferien. For en god dialog fremmer forståelsen.