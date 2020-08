Beboerne i en række lejligheder på Horsevænget beder byrådet om ikke at sælge deres boliger. Arkivfoto

DEBAT: Sælg ikke vores boliger

Hillerød Posten - 24. august 2020

På baggrund af et beboermøde i dag (søndag 23. august, red.) med formål at drøfte Hillerød Kommunes beslutning om at sælge størstedelen af Horsevænget 27 til 52, retter Horsevængets beboerrepræsentation henvendelse til Byrådet på vegne af lejerne i Horsevænget 27 til 52.

Vi opfordrer Hillerød Kommune/Byrådet til at omgøre beslutningen om at sætte vore boliger til salg. Det eneste formål for en ny, privat ejer vil i sagens natur være at sætte huslejerne op, og da beboerne herude har små indkomster, vil de ikke kunne betale større huslejestigninger.

Resultatet heraf vil blive, at Hillerød Kommune vil få en markant øget udgift til bl.a. huslejehjælp, hvad enten det bliver i de eksisterende boliger i Horsevænget eller andet sted i kommunen. Hertil kommer evt. også flyttehjælp m.v..

Vi er stærkt utilfredse med, at planerne har været hemmeligholdt og stadig er det. Hvor blev borgerinddragelsen af? Den Hillerød Kommune brøster sig af er så vigtig?

Vi er meget enige med borgmester Kirsten Jensen i, at Hillerød Kommune ikke har været gode til at administrere og vedligeholde vores boliger, og vi vil derfor opfordre Hillerød Kommune til at overdrage administrationen og vedligeholdelsen af ejendommene til et boligselskab.