Offentligt forbrug kan fremskyndes ved at reparere nedslidte veje, foreslår Lasse Asp. Arkivfoto

DEBAT: Ret op på nedslidte veje

Kære borgmester, herved forslag til at fremskudt offentligt forbrug i disse krisetider! Alle veje i Hillerød er voldsomt nedslidte, og de hvide afstribninger mangler næsten overalt, hvilket er meget trafikfarligt.

I kunne benytte lejligheden til at rette op her og investere til gavn for erhvervslivet og ikke mindst byen beboere.