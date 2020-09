"Vi ville kigge ind i et faretruende stort hul i kommunekassen, hvis vi ikke benytter os af den ekstraordinære mulighed for en mindre skatteforhøjelse," skriver Radikale Venstres to byrådsmedlemmer. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Radikale Venstres fokus er et budget i balance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Radikale Venstres fokus er et budget i balance

Hillerød Posten - 20. september 2020 kl. 17:51 Af Jørgen Suhr og Christina Thorholm, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med det nye budget for Hillerød kommune har vi bl. a. besluttet at bruge penge på bedre normeringer i daginstitutioner, flere penge til specialundervisning, at fastholde en ordentlig ældrepleje, fået flere sygeplejersker og at sætte midler af til mennesker, der er sårbare eller på anden vis udfordret samt en lang række andre kernevelfærds-opgaver. Vi har desværre også måttet tage en økonomisk kæberasler på forventet 50 millioner kroner til pcb og skimmelsvamp renovering på Grønnevang skole, afd. Jespervej.

Vi har fastholdt, at der skal være et realistisk anlægsbudget i alle fire år til veje, cykelstier, bygningsvedligehold m.v. Og oven i det, har vi også skullet forholde os til, at Hillerød Kommune årligt mister yderligere 24 millioner kroner til udligning til andre kommuner.

Hos Radikale Venstre er det vores vurdering, at vi ville kigge ind i et faretruende stort hul i kommunekassen, hvis vi ikke benytter os af den ekstraordinære mulighed for en mindre skatteforhøjelse på i gennemsnit 50 kroner per borger. Hvis der kommer et økonomisk råderum i årene fremover, ser vi gerne på at sætte skatten ned igen. Men vi ser, at fællesskabet i denne situation kan holde hånden under velfærden til børnene og de ældre og giver mulighed for at bevare og udvikle kernevelfærden og skabe nye initiativer i Hillerød Kommune.

I Radikale Venstre arbejder vi for et samarbejdende byråd. At vi finder løsninger sammen og står sammen om Hillerøds udvikling. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at spørgsmålet om en skattestigning kom til at stå i vejen for et bredt budgetforlig. For vi har brug for at finde løsninger sammen. Om vores kommunes udvikling. Om vores daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Om bedre fremkommelighed på mere velholdte veje. Og om, at kommunens bygninger skal være velholdte og i ordentlig stand.

Vi er glade for, at Venstre var en konstruktiv medspiller i budgetforhandlingerne, og at man også efterfølgende har meldt ud, at selvom man p.g.a. skatten ikke kunne se sig selv i et budgetforlig, så holder man stadig fast i et bredt samarbejdende byråd. Lige som vi selv gør i Radikale Venstre.

relaterede artikler

Uddrag af budget-aftalen i Hillerød 15. september 2020 kl. 15:05