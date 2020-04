Mange kommuner rammes hårdt af kommende besparelser på offentlig trafik, skriver Finn Rudaizky. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Protester mod de urimelige besparelser på busser og tog

Hillerød Posten - 15. april 2020 kl. 16:18 Af Af Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, medlem af Region Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens medlem af Region Hovedstaden, Annie Hagel, var lige hurtig nok i sit indlæg her i Hillerød Posten 15/4, hvor hun oplyser, at "kun Enhedslistens medlemmer siger nej" til besparelser på bus og tog. Hun "glemte", at Dansk Folkeparti også er imod.

Et flertal, med den socialdemokratiske Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen som dirigent, lader som om, de tager kommuner og borgere med på råd i deres nedskæring af busser og tog. Der er tale om 15 millioner kroner, som Socialdemokraterne, de konservative, SF, de radikale, Venstre, Alternativet og Liberal Alliance vil fjerne.

Partierne fortæller, at de "selvfølgelig tager de berørte kommuner med på råd", men glemmer at fortælle, at de ikke drømmer om at rette sig efter borgerne.

Sagen er nemlig den, at regionens trafikudvalg den 15. april vedtog besparelsen. Og skinprocessen illustreres ved, at man først mødes med kommunerne den 22. april i et Skype møde. DF har forgæves krævet en reel høring hos kommuner og brugere. Forløbet viser også, at Movia "styrer" et flertal af politikere og ikke omvendt.

Flere kommuner rammes af besparelserne. Hårdest Ballerup, hvor flere af de nedlagte buslinjer går til og fra kommunens store erhvervsområde og skoler.

40E mellem Skodsborg og Høje Taastrup går igen som en rute der skal nedlægges. Det er den bus, som forbinder DTU Lyngby med DTU i Ballerup. 40E er en livline for DTU studerende.

I dag tager det 24 minutter at køre mellem DTU i Lyngby og Ballerup. Det vil i fremtiden tage mere end 40 minutter, hvis linje 40E nedlægges.

Og besparelserne vil jo også ramme 380R mellem Helsinge Station og Helsingør og 380 fra Helsinge Station til Hillerød Station og lokaltogene på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen og Lille Nord.

Jeg opfordrer til at protestere mod de urimelige besparelser. Giv ikke op.