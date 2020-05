DEBAT: Politiet kører vanvidskørsel

Så skete det igen, om formiddagen torsdag 7. maj 2020 foretog politiet vanvidskørsel under en udrykning til et færdselsuheld uden kritiske tilskadekommende.

Jeg stod tilfældigvis på fortovet på Milnersvej ved overgangen Banestien/ Milnersvej og så på den fartmåler, der er fast opsat her, og den viste 93 km/t - en fuldstændig vanvittig kørsel på en bakketop, hvor udsigtsforholdene er meget ringe.

Jeg har for to år siden gjort opmærksom på en lignende episode med vanvidskørsel og fik efterfølgende det indtryk fra politiet, at det ikke skulle gentage sig, men det skete nu igen.