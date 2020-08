DEBAT: Parkering i Hillerød C - husk beboerne

Tue Tortzen siger til Hillerød Posten (29. juli, red.), at de, der arbejder i byen, skal have et sted at stille deres bil, så de ikke tager pladsen fra kunderne. Det lyder da rimeligt, men det er mindst lige så vigtigt, at byrådet husker midtbyens beboere. Vi er da vælgere her i byen!