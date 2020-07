DEBAT: Parkering i Bøllemosen - er det sund fornuft?

Bøllemosen er, som sidst forslaget blev bragt på banen, et §3-beskyttet naturområde. Ifølge Miljøstyrelsen har et område som her, hvor der er tale om eng, mose og et vandhul, til formål at være et åndehul og opholdssted for planter og dyrearter, der kræver opmærksomhed og beskyttelse. En sådan beskyttelse er jo ikke for sjov eller blot for at tilfredsstille nogle græsende køer.