"Kunne I ikke gøre mig - og hinanden - den tjeneste at bruge mundbind i det offentlige rum?," spørger Tom Døllner. Foto: Adobe Stock

DEBAT: Opråb om mundbind

Tror borgerne i Hillerød, at det kun er i Århus og Ringsted, der er Corona-virus? Eller tror de, at vi alle er usårlige her?