Christina Thorholm fra Radikale Venstre glæder sig over Folketingets værdighedspenge, som går til aktiviteter til ensomme ældre. Pressefoto

DEBAT: Nye penge til at bekæmpe ensomhed hos vores ældre medborgere

Hillerød Posten - 29. marts 2020 kl. 16:00 Af Christina Thorholm, byrådsmedlem i Hillerød for Radikale Venstre, Formand for udvalget for Omsorg og Livskraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i denne virustid er det en fantastisk glæde, at der er nye penge til at skabe aktivitet og fællesskaber på vores plejehjem. Nye penge til at skabe kontakt mellem ensomme ældre, der bor i egen bolig i Hillerød Kommune.

Ensomhed har en stor betydning for livskvaliteten og livslysten. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os til den ensomhed, der kan opstå, når vi kommer op i årene. Mange mennesker har færre kræfter til at komme omkring og mange mister de nære relationer, fordi ægtefælde og venner falder fra.

Det vil betyde en forskel for vores ældre medborgere på vores plejehjem med de ekstra penge, byrådet har fordelt. Penge Hillerød Kommune har fået som værdighedsmidler af folketinget frem til 2022.

Byrådet har besluttet, at pengene vil blive brugt på vores plejehjem, f. eks. til aktiviteter som skaber fællesskaber. Når plejehjemmene igen åbner sig mod det omgivne samfund, vil der også være fokus på at inddrage lokalområderne og vi tager gerne imod gode ideer.

Der bliver penge til at gøre det lettere for medarbejderne i Ældre og Sundhed i hverdagen at få øje på og at mindske ensomhed, særligt for de borgere, der ikke kommer af sig selv og for dem, der er særligt udsatte for at blive ensomme.

Hillerød kommune arbejder allerede med at forebygge og reducere ensomhed blandt ældre, fordi vi ved, at det er et alvorligt problem og kan tage livslysten fra mennesker. Der gør vi bl.a. med KOM MED arrangementer, demensindsatser og via pårørendekonsulentens arbejde.