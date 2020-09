DEBAT: Nej til nedskæringer på udsatte

Alt lige fra botilbud, opsøgende arbejde over til beskyttet beskæftigelse og specialundervisning til voksne står til at blive forringet.

Det vil betyde, at de mest udsatte mennesker i vores by får forringet deres livskvalitet på mange måder.

Det vil betyde, at personer med svære handicap kommer mindre ud af deres bosted og ikke får det fritidstilbud, der er et positivt indslag i dagen. Svært psykisk syge, der har svært ved at få dagen til at hænge sammen, får færre besøg fra socialarbejdere og sundhedspersonale, der skal tjekke, at de er okay.