DEBAT: NEST-klasser skal med i budgetprocessen

Hillerød Posten - 23. juni 2020 kl. 17:16 Af Jørgen Suhr og Christina Thorholm, byrådsmedlemmer, Radikale Venstre

Ved det seneste møde i Børn, Familie og Ungeudvalget (BFU) kunne der desværre ikke opnås enighed om at bringe forslaget om NEST-klasser videre til budgetforhandlingerne i år. Det er derfor op til de enkelte partier at advokere for denne sag. Derfor har vi i Radikale Venstre også bedt om, at forslaget medtages i det samlede budget-katalog.

NEST-klasser handler om at etablere klasser med typisk fire børn med autisme og 12 børn fra almenområdet på en almindelig folkeskole. Det er ikke alle børn med autismespektrum-forstyrrelser, der vil kunne fungere godt i en sådan struktur. Men nogen kan. Og det fungerer rigtig godt f.eks. på Katrinebjergskolen i Århus, som BFU besøgte, lige inden Coronaen lagde landet ned. Her har man et velfungerende to-lærersystem og klasser med en struktur og fysisk indretning, der tilgodeser alle børn, uanset om man har en diagnose eller ej. Der var tidligere et meget stort fravalg af Katrinebjergskolen hos distriktets forældre. Efter etableringen af NEST-klasser er den udvikling fuldstændig vendt. Forældre står nærmest i kø til at få deres "almen" børn i en NEST-klasse, og skolen er nu populær og efterspurgt af forældrene i skoledistriktet.

I runde økonomiske træskolængder handler det her budgetforslag om at finde cirka en million kroner om året i de næste fire år. Cirka det samme som det koster at invitere FC Nordsjælland ind i samarbejdet om talentidrætsklasser på Byskolen. Det sidste forslag er gået videre i budgetprocessen, men det er NEST-klasse forslaget ikke. Med mindre et eller flere partier beder om det. Det har vi hermed gjort.

Fordi det at arbejde aktivt med og påbegynde NEST-lignende tilbud i Hillerød Kommune ikke kun hjælper børn fra det såkaldte specialområde (hvilket er godt), men også fordi det kan være med til løfte hele vores folkeskole i Hillerød Kommune. Jo flere børn, vi kan give mulighederne for at klare en 9. klasses afgangsprøve, jo flere hjælper vi på sigt videre i uddannelse og job.