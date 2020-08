DEBAT: Mange er uvidende om forsøg med cykelgade

Så er de tre måneders forsøg med cykelgade i Østergade i Hillerød slut. Det er der næppe mange, der har opdaget - ej heller at der overhovedet var et forsøg!

Umiddelbart synes bilisterne i Østergade ikke at have hverken opdaget eller forstået konceptet med cykelgade. Det er de færreste biler, som har holdt sig til 30 kilometer i timen på strækningen, og jeg er personligt flere gange blevet overhalet tæt på min cykel, som om der ikke var tale om en cykelgade.

Det er i grunden forståeligt nok, for var bilisterne - og alle øvrige trafikanter - blevet informeret godt nok om forsøget? Var politiet til stede for at hjælpe uvidende bilister og medborgere? Mange er tilsyneladende uvidende om, hvad "cykelgade" betyder, ligesom man for 50 år siden skulle vænne sig til at have gågader.