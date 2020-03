Det virker ikke gennemtænkt at lukke genbrugspladsen for almindelige borgere, mener Lars Rasmussen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Lukket genbrugsstation vil medføre affald i naturen

Hillerød Posten - 18. marts 2020 kl. 17:50 Af Lars J. Rasmussen, P. Mogensensvej 19, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Jeg har i dag (17. marts, red.) forgæves været på omladepladsen. Hillerød Forsyning har besluttet, at der kun er åbent for erhverv.

Det virker for mig ikke gennemtænkt. Jeg frygter, at vi kommer til at se henkastet affald i skov og vejgrøfter. Da alle aktiviteter, som omfatter private, foregår i fri luft, er smittefaren lille, hvilket jo er i overensstemmelse udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen.

Jeg tænker, at der vil være større smittefare ved henkastet affald tilfældige steder.

Svar fra Klaus Markussen (Venstre), viceborgmester og formand for Hillerød Forsyning:

Derfor er genbrugsstationen lukket for private

Vestforbrænding, som modtager det affald, vi afleverer på genbrugsstationen i Hillerød, har lukket ned for modtagelse af affald, og bl.a. på den baggrund har Hillerød Forsyning truffet beslutning om midlertidigt at lukke genbrugsstationen for private.

Der er desuden truffet beslutning om, at erhvervsdrivende fortsat kan aflevere affald - og dette vil være en mulighed frem til, at containerne bliver fyldt op. Baggrunden for at tillade denne mulighed er at bidrage til, at erhvervslivet kan køre videre, selvom Coronakrisen påfører rigtig mange virksomheder både tabte indtægter og store omkostninger.

Jeg er til fulde klar over de gener, det medfører for alle os private borgere, som nyder godt af vores velfungerende genbrugsstation. Opfordringen fra Vestforbrænding er, at vi alle venter med at aflevere vores affald på genbrugsstationen, til situationen i Danmark igen er normaliseret. Og jeg vil gerne understrege, at det affald, vi ellers ville have kørt på genbrugsstationen, skal vi lade blive hjemme og ikke efterlade i naturen.

Samtidig vil jeg opfordre til, at det også er muligt at benytte sig af ordningen for storskrald. Her er det muligt at sætte sække med affald ud, så længe at affaldet er sorteret. På Hillerød Forsynings hjemmeside kan du læse mere om afhentning af storskrald, der hvor du bor.

Vigtigt er det også at understrege, at der fortsat vil blive afhentet restaffald, madaffald, plastik, metal, papir og pap hjemme hos alle borgere som vanligt.