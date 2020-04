DEBAT: Lokale medier spiller en afgørende rolle

Den danske kultur er særlig vigtig i kriser, hvor vi bliver presset ud i uvante situationer. Den er et middel til at skabe ro og stabilitet, da den minder os om alt det, som vi kender midt i det ukendte. Her spiller de lokale og regionale medier en særlig rolle, når de rapporterer om, hvad der sker i de mindre samfund, hvor hr. og fru. Jensen bor. De lokale aviser beretter om begivenheder og finder frem til det genkendelige i det uoverskuelige - de sætter tingene i et lokalt perspektiv. De er en del af den danske kultur.

Jeg er derfor meget glad for, at en hjælpepakke til medierne er blevet en realitet, som bidrager til at holde hånden under nødstedte medier. For Venstre har det været særlig vigtigt at sikre de regionale og lokale radiostationer og avisers overlevelse, da de spiller en betydelig rolle for lokalsamfundene. Det betyder, at denne avis og mange flere er sikret en bedre mulighed for at kunne fortsætte med at berette om det lokale liv - også på den anden side af covid-19.