Royal Stage får nu ledsagerordning, fortæller direktør Carsten Larsen.

DEBAT: Ledsagerordning i Royal Stage

Hillerød Posten - 10. april 2020 kl. 14:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Cindie Bøgevig

Ved Store Dyrehaven 86,

3400 Hillerød

debat Som borger i Hillerød hilser jeg vores flotte nye arena Royal Stage hjertelig velkommen. Jeg har haft den store fornøjelse at være til en forrygende åbningskoncert. Yderst fine forhold med handicap. P-pladser lige ved indgangen og et podium gjorde det muligt at have perfekt udsyn selv som kørestolsbruger. Dette var bare noget af det, jeg bed mærke i. Det er et sted, jeg har lyst til at vende tilbage til.

Men der er særligt én ting, der meget let kunne begrænse mig i at vælge den lokale arena. Efter sigende er de ikke omfattet af ledsagerordningen som andre steder i Hillerød, hvilket gør, at ledsagere kommer gratis ind. Da jeg har behov for hjælp, kan jeg ikke vælge at lade min ledsager blive hjemme, hvilket igen betyder, at deltagelse i arrangementer bliver en bekostelig affære desværre.

Jeg skriver for at gøre opmærksom på dette med håb om, at forholdene kan blive belyst og forhåbentlig ændret, så jeg fremover har økonomisk mulighed for at deltage i de gode og spændende arrangementer.

Svar fra Carsten Larsen, direktør Royal Stage:

Vi har fået flere henvendelser og har besluttet at indføre ledsagerordningen i Royal Stage. Den vil gælde ved fremtidige arrangementer, som sættes til salg.