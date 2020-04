DEBAT: "Lad os gøre det aktive gadekær til et levende projekt"

Byrådet har tidligere afsat 200.000 kroner til udarbejdelse af projektforslag, men vi har desværre ikke kunnet prioritere midler til gennemførelse. Til de kommende budgetforhandlinger, ser jeg meget gerne at projektet 'Det Aktive Gadekær' i Hillerød Østby bliver prioriteret, så det endelig kan påbegyndes. Det bør være et projekt, som hele byrådet kan bakke op om.

Initiativtagerne er fodboldklubben KBK, Grønnevang Skole, arkitektfirmaet Mutopia samt forvaltningen i Hillerød Kommune, som i fællesskab har udarbejdet et forslag til projektet. Derudover er der afholdt to workshops i bydelen, som har involveret mange interessenter.

Ambitionen er god. Den handler om at skabe et aktivt miljø og samlingssted i Østbyen, hvor alle aldersgrupper kan mødes som både aktive, legende, lærende eller som tilskuere. Det bærende element i alle disse aktiviteter er den frivillige arbejdskraft, hvor mange allerede har meldt deres store interesse i sagen.

Jeg selv er opvokset og bor i Østbyen, ligesom jeg har børn i skolen og som er aktive i fodboldklubben. Men hele byrådet bør kunne se de klokkeklare fordele for vores Østby i projektet. Derfor støtter jeg naturligvis meget aktivt op om projektet, som jeg mener kan skabe et unikt samarbejde og sammenhold og netop her give de unge et ståsted og nogle sunde fællesskaber.