Formanden for Dansk Byggeri opfordrer politikerne til at hæve håndværkerfradraget. Pressefoto

DEBAT: Lad håndværkerfradraget genstarte væksten

Hillerød Posten - 24. april 2020 kl. 15:40 Af Af formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen er en mavepuster for os alle, som vi desværre kommer til at mærke i lang tid fremover. Lokalt her i Nordsjælland kender jeg mange virksomheder i byggebranchen, store som små, der oplever at opgaver bliver udskudt eller helt aflyst. Konsekvensen af færre opgaver er helt naturligt færre ansatte.

Særligt små og mellemstore virksomheder, der ofte arbejder for private boligejere, oplever, at ordrebogen er tynd. Det rammer hårdt her i Nordsjælland, hvor vi har mange af de virksomheder, og de står både for en stor del af vores lokale arbejdspladser og lærepladser. Derfor er det nødvendigt at skrue på nogle af de håndtag, som netop kan sætte gang i hjulene her, og til det er håndværkerfradraget oplagt.

Ved at hæve fradraget til 25.000 kroner per voksen i husstanden, gøre det muligt at bruge tre års fradrag på én gang og lade fradraget gælde for alle håndværksopgaver kan vi sætte gang i hjulene i mange virksomheder i Nordsjælland og resten af Danmark. En tredjedel af alle danskere svarede nemlig for nylig i en spørgeundersøgelse, at de gerne vil skifte vinduer, isolere hulmuren eller skifte køkkenet ud med et nyt, hvis håndværkerfradraget blev gjort mere attraktivt, end det er i dag.

Opfordringen herfra til vores lokale folketingskandidater er derfor: Vi har brug for, at I arbejder for at få gang i beskæftigelsen i vores små og mellemstore virksomheder. Nu er genåbningen i fuld gang. Næste skridt må være at få gang i hjulene - og det haster.