DEBAT: Kulturens værdi

Mon ikke rigtig mange har savnet muligheden for at gå på biblioteket, at se en udstilling, at overvære en koncert, at gå til korsang eller spil, at deltage i foreningslivet ... da alt var lukket ned på grund af Covid-19. Ikke bare savnet oplevelsen, men også fællesskabet, inspirationen, glæden og nysgerrigheden - al den livskvalitet der er knyttet til de gode oplevelser.