De Konservative gik til budgetforhandlingerne med det klare formål at forhindre skattestigninger, skriver Peter Ingemann Bentsen. Pressefoto

DEBAT: Konservative frygter flere skattestigninger

Af Peter Ingemann Bentsen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget 2021, Granbakken 51, Hillerød

Hillerød Kommune har fået nyt budget for den kommende 4-års periode. Normalt stemmer De Konservative for budgettet, også selv om der er dele af budgettet, som måske ikke helt lever op til Konservative værdier og synspunkter. Ingen roser uden torne.

Udligningsreformen, som for nylig blev vedtaget af regeringen og deres støttepartier samt Venstre, kostede Hillerød Kommune og dermed Hillerøds borgere kr. 24 mio. pr. år. Et beløb som skal findes enten ved besparelser - rigtige besparelser og ikke omprioriteringer internt i Hillerød Kommune - eller ved skattestigninger.

Allerede inden forhandlingerne gik i gang, havde partierne i byrådets røde blok tilkendegivet, at de ønskede skattestigninger til at dække forøgede udgifter i kommunebudgettet. Konservative gik til forhandlingerne med det klare formål at forhindre skattestigninger i Hillerød. Hillerød har allerede en skatteprocent i den høje ende. Lægges hertil ejendomsskatter og grundskyld, betaler Hillerøds borgere rigeligt i skat.