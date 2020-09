Kommunen bør, uden at skulle indhente tilladelse fra politiet, have en mulighed for at sætte farten ned i byerne, skriver SF. Privatfoto

DEBAT: Kommuner skal kunne bestemme fartgrænser

Hillerød Posten - 21. september 2020 kl. 15:51 Af Michael Liesk, medlem af SF Hillerød, og Peter Langer, byrådsmedlem for SF Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I SF Hillerød har vi længe haft et ønske om, at kommunen selv kunne bestemme hastighedsgrænser både i byer og på kommunens landeveje.

Mange byer i Danmark oplever vanvidsbilisme og mange hastighedsoverskridelser. Det vil SF have sat en stopper for.

Regeringen har i sit udspil til politiforlig lagt op til flere fotovogne og bøder for hastighedsoverskridelser, men disse tiltag kan ikke stå alene.

Derfor vil SF i Folketinget have åbnet en mulighed for, at kommunerne selv skal kunne bestemme hastigheden gennem byer, landsbyer og på landeveje og dermed bringe trafiksikkerheden tættere på borgerne og skabe større tryghed. SF ser ligeledes gerne flere færdselsbetjente og stærekasser.

Fra 2017 har kommunerne haft mulighed for at sænke farten, og dette har klart bevist, at der er sammenhæng mellem fart og ulykker, men det går for langsomt, og mange kommuner får slet ikke politiets tilladelse til at sænke farten.

Vi ser gerne denne mulighed anvendt i Hillerød.

Mange af kommunens landsbyer oplever uansvarlig kørsel, som skaber utryghed for både gående og cyklister, og lokalt er der længe efterlyst fartbegrænsninger. I Nødebo og Skævinge har det været et stærkt ønske i årevis, ligesom Hillerøds bymidte kunne blive mere fredelig med lavere fartgrænser.

Kommunen bør, uden at skulle indhente tilladelse fra politiet, have en mulighed for at sætte farten ned i byerne, især på strækninger med mange cyklister, skolebørn og snævre gader, som vi har en del af.

Cykelgaden i Østergade kunne samtidig markeres bedre med en større rød flade eller lignende. Til gavn for lokal trafiksikkerhed, beboere og de svage trafikanter.