DEBAT: Klima plus-kommune forpligtiger

Kommunen vil udfase kul, olie og gas til fordel for flis og biomasse i fjernvarmeproduktionen. Men også flis og biomasse frigiver CO2 ved afbrænding, plus den, der medgår til transport til fjernvarmeværket.

EDet virker modsætningsfyldt at stille krav til skovrejsning for at optage CO2, når anden skov fældes for at blive brugt til flisafbrænding. Derfor skal vi fokusere 100 % på vedvarende energiformer.