DEBAT: Kirkebyggeri er ny øjebæ

Svar fra Helen Eriksen, formand for menighedsrådet ved Hillerød Kirke:

Menighedsrådet ved Hillerød Kirke har undersøgt muligheden for at købe naboejendommen, tidligere Svendsen Møbler. Ombygningen og renoveringen af ejendommen vil være så omfattende, at det vil være væsentligt dyrere end den løsning, vi har valgt.