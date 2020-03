Det bør ikke være muligt at holde en lav skatteprocent og så få udligning, mener Peter Ingemann Bentsen (K). Arkivfoto Foto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: "Ja til kommunal udligning, men på et fair grundlag"

Hillerød Posten - 01. marts 2020 kl. 11:30 Af Peter Ingemann Bentsen (K), spidskandidat til KV21, Granbakken 21, 3400 Hillerød

I bedste fald kan debatten om den kommunale udligning betegnes som en farce. Den socialdemokratiske regering har en ambition om at ændre den kommunale udligningsordning. Jeg er ganske enig i behovet for et servicetjek.

Lad mig først slå fast at Konservative er for en kommunal udligning. Naturligvis skal alle uanset geografi have en god og ordentlig velfærd. Men den kommunale udligning skal være fair og væsentligst skal pengestrømmene baseres på et objektivt grundlag.

I dag indgår en række parametre f.eks. demografi (befolkningens sammensætning), antal lejeboliger/ejerboliger m.m. Helt rimeligt og fair.

Men beregningsmodellen bør også tage højde for hvor effektivt den pågældende kommune drives. Det må være rimeligt at alle kommuner gør deres bedste for at få budgettet til at hænge sammen før kommunen får tildelt udligningspenge fra de øvrige kommuner.

Ligeledes bør beskatningen indgå med ensartede satser. De enkelte kommuner skal naturligvis fortsat have mulighed for at bestemme skatteprocenterne, men det bør ikke være muligt at holde en lav skatteprocent og så få udligning.

Rådighedsbeløbet bør indgå som en beregningsfaktor. Nok er indkomsten højere i det Nordsjællandske, men det er udgifterne også. Vi har alle muligheden for at følge med i Tv-kanalernes boligprogrammer som gang på gang fastslår at prisen på et bo i Hovedstadsområdet er betydeligt højere end i andre dele af landet. Det betyder øgede renteudgifter, øgede ejendomsudgifter og øget ejendomsskat.

Det er svært at forstå udligningen når Jammerbugt Kommune kan stille 3 svømmehaller til rådighed for 38.000 borgere, mens vi i Hillerød Kommune alene har en svømmehal til 51.000 indbyggere?

Hvorfor så en farce. Først har regeringen med Statsministeren og Indenrigsministeren i spidsen ikke leveret et ordentligt og gennembearbejdet oplæg. De har tilbageholdt vigtige og væsentlige forudsætninger og beregninger. For det andet har Indenrigsministeren af flere omgange beklaget at der var fejl i beregningerne.

Det bliver spændende at se om Hillerøds borgmester vil kæmpe hårdt for borgerne i kommunen, eller om det blot bliver lidt skvulp i vandet for at vaske hænderne?