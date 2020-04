Et ophold uden besøg og uden tv på sundhedscentret er som isolationsfængsel i en enecelle, skriver Ruth Heiberg Michaelsen. Arkivfoto:

DEBAT: Ingen besøg og intet tv på sundhedscentret

Jeg kender en dame, der i øjeblikket er nødt til at opholde sig på det kommunale sundhedscenter på Milnersvej /ved Frederiksborgcentret i Hillerød.

For at minimere smittefaren i forbindelse med Corona-virussen må de ikke forlade deres værelser. I opholdsstuen er der eet tv, men det må de så ikke benytte. På værelserne er der ikke tv.

Jeg har noteret mig, at man under normale omstændigheder kan medbringe sit eget tv (så må man håbe, at evt. ægtefælle kan klare sig uden så længe).