DEBAT: Hvor er den sikre skolevej i Hammersholt?

For nogle måneder siden skrev Frederiksborg Amts Avis endnu en gang en stor artikel om den farlige skolevej ved Hillerød Lilleskole i Hammersholt. En jordejer ville bygge nogle boliger og samtidig spytte i kassen til at opføre rundkørsel, cykelstier og sikker skolevej. Men siden blev der stille og debatten forsvandt. Lige som den plejer, fordi byrådspolitikerne ikke kan tage sig sammen til den eneste anstændige løsning: At sikre skolens børn et minimum af sikkerhed.