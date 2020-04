DEBAT: Hvor blev trafikkulturen af?

Østergade og Sdr. Jernbanegade er et problem. Fint med et forsøg - lad os se, hvordan det går.

Det var dog mere væsentligt at fjerne gennemgående biltrafik - biler kan godt køre en "omvej". Cyklerne i dag er mange ting: Racere, Mountain-bikere, "sofacykler", ladcykler med eller uden el og dertil kommer løbehjul, løbere barnevogne med mere. Mange har som mål at komme hurtigt frem - ikke at "nyde det".