DEBAT: Hvem er egentlig skurken?

For at forberede mig til det kommende valg kunne jeg tænke mig at få at vide hvilket udvalg med hvilken formand, der hvornår har godkendt bygningen af følgende ejendomme: Marie Mørks Skoles nye hus, planen om nyt hus på hjørnet Københavnsvej/Helsingørsgade, Huset Hostrupvej 3.