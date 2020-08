DEBAT: Hvad pokker laver man i Ældrerådet?

Mens man i hele Danmark er rystet over uværdig pleje af ældre, så føles det endnu mere nedværdigende, at der ikke er et eneste fra Ældrerådet (for eksempel formanden), der markerer sig med input i sådanne alvorlige omgang med ældre.

Vi er skuffede over, at du som tidligere medlem af Ældrerådet ikke tror på, at vi varetager de ældres interesser, men som du selv var med til at beslutte i sidste Ældreråd, så går vi ikke i pressen for at diskutere hele tiden, da det ville være et mistillidsvotum til Hillerød Byråd og administrationen, som, vi har fuld tillid til, yder deres bedste i en presset økonomisk situation. Der er lagt et notat ud på vores hjemmeside (www.hillerodaeldreraad.dk) med kommentarer og forslag til evt. løsninger.