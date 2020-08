DEBAT: Hvad bilder Venstre sig ind?

Jeg fik min morgenkrydder galt i halsen, da jeg her til morgen (27. august i Frederiksborg Amts Avis, red.) læste, at Venstre ved Søren P. Østergård foreslår Hillerød Byråd at give skatterabat til de "stakkels" grundejere i Nødebo, der efter at have kæmpet i mange år har fået deres sommerhusgrunde under byzonestatus.