Det er glædeligt, at coronakrisen har medført, at man udskyder planerne om hotelbyggeriet på Markedspladsen, skriver Ole Jørgensen, som i stedet håber på, at hotellet kan blive bygget ved Hillerød Station.

DEBAT: Hurra for Corona

Hillerød Posten - 03. maj 2020 kl. 14:42 Af Ole Jørgensen, Helsingørsgade 35A, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er det dog glædeligt, at Coronakrisen har medført, at man har udskudt planerne om hotelbyggeri på Markedspladsen. Lad os håbe, at krisen også er med til at udskyde planerne om boligbyggeri på Markedspladsen. Mon ikke PFA overlever en sådan beslutning?

Der er for mig at se gang i alt for meget boligbyggeri i Hillerød. Der er igangværende byggeri i bymidten af flere tusinde boliger. Mon ikke vi har nye boliger nok til de første mange år? Flere boliger og indkøbscenter på Markedspladsen er dødsdømt, tænk på Gallerierne, vi skal vel ikke have et Gallerierne 2.

Lad os frede Markedspladsen og droppe planerne om byggeri her. Giv slottet en chance og bevar busparkeringen på Markedspladsen og lad være med at ødelægge området ved Annaborg. Vi skylder slottet, at der kommer ro om de vanvittige planer om at flytte turistparkeringen.

Hvis vi, forhåbentligt inden for kort tid, får brug for flere hotelværelser i Hillerød, så synes jeg, at man skal arbejde på den allerede foreslåede plan om hotelbyggeri på telefonselskabets grund på Søndre Jernbanevej. Man kunne forestille sig at tilbyde telefonselskabet en egnet placering uden for bymidten og så tilbyde en investor at bygge hotel på Søndre Jernbanevej. Beliggenheden her er helt oplagt, tæt på stationen og sportskilen, masser af plads til parkering, og hotellets gæster kan nemt gå igennem Slotsgade, når de skal til slottet og måske besøge de mange forretninger, der ligger på vejen.