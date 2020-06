DEBAT: Hold fingrene fra Horsevænget

Ved salg af Horsevænget ser det, ifølge medierne ud, til at man mellem husene får tilladelse til at opføre yderligere boliger, hvilket lyder helt vildt. Det grønne område mellem husene har være midtpunkt for leg, beboersammenkomster, boldspil m.v. Ved opførelsen af yderligere bebyggelse på området forsvinder denne unikke mulighed for at "komme hinanden ved". Næ, der skal tjenes penge ved at udnytte hver en kvadratmeter fuldt ud, og hvis man ikke kan tjene de store penge på de eksisterende bygninger, så finder man fortjeneste et andet sted.