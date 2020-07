"Lad Torvet være i fred," skriver Visti Christensen, som blev overrasket, da der forleden dukkede en fotoudstilling om arkæologiske fund op på Torvet. Foto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Hillerøds "fredløse" torv

Hillerød Posten - 05. juli 2020 kl. 17:19 Af Visti Christensen, Helsingørsgade 2, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år spejder nogle af os frygtsomt efter, hvad byrådsmedlemmerne har fundet på at give tilladelse til at sommervandalisere Torvet i Hillerød med. Amatørmusikken under det skæve "telt" synes endegyldigt at være henvist til at øve andre steder, men det har ikke skortet på fornyelser. Planter i spånpladekasser er også væk igen, men de rustne tønder med træer er åbenbart kommet for at blive, selvom de ikke er særlig dekorative, og vel derfor heller ikke endnu har fristet graffitikunstnere.

Jeg undrer mig fortsat over, at vort smukke torv absolut skal plastres over med alskens ting og sager. Og især da nu, hvor de mere neutrale runde bænke gør et rimelig godt og beskedent indtryk. Torvet er ikke overmåde stort, men det har sin egen beroligende ynde. Der skal ikke tales ondt om de tiltag, som trængte butikker prøver at tiltrække kunder med. Året rundt. Men deciderede sommerforlystelser i form af gynger og karruseller ved juletid, var en misforståelse, ligesom antallet af små sorte boder er faldende.

Men nu er vi så sluppet ud af vort ufrivillige fangenskab pga. overdreven corona-virus-dødsfrygt. Og hvad ser vi så? Jo, forleden morgen ankom fire gode folk fra kommunen, som skulle hjælpe til med at placere Koranklodser på Torvet. Jeg fik morgenkaffen galt i halsen. Først senere blev man beroliget med, at der var mening med galskaben. For mellem stolperne, der placeredes i klodsernes huller, opsatte man fotostater af noget af det, som museumsfolk har fundet i jorden, hvor det nye sygehus skal ligge. Og når folk ikke har måttet gå på museer længe, må museerne jo komme til folket. Fair enough.

Men jeg gentager min bøn: Lad dog Torvet være i fred. I al sin enkle skønhed. Parkering på Torvet blev forbudt, og biler behøver ikke at erstattes af andet. Overbrodering er ikke smart. Koranklodserne forsvinder vel igen, men det gør de rustne tønder tilsyneladende ikke.