DEBAT: Hillerød kommune mangler 24 millioner kroner - skatten skal op

Hos Radikale Venstre mener vi, at kernevelfærden til vores medborgere er så vigtig, at vi skal hæve skatten for at dække det hul, der er kommet i Hillerød Kommunes pengekasse på grund af udligningsreformen. Vi mener, at konsekvensen ved ikke at hæve skatten vil være, at vi kommer til at skære i den kommunale service, vi har nu.