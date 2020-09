Vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, også i Hillerød, skriver Dansk Byggeri-formand.

DEBAT: Hillerød kan lære af Frederikssund

Hillerød Posten - 19. september 2020 kl. 17:29 Af formand for DI Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Frederikssund har de knækket koden og fået flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Årsagen er, at de har sat sig et mål, arbejdet for sagen, og det giver nu resultater. I 2016 valgte kun 16 procent at gå den vej, men i 2020 er tallet steget til 28,6 procent.

Med støtte fra EU har Frederikssund i samarbejde med de lokale virksomheder fået sat faget Erhverv på skoleskemaet. Blandt andet ved at lade lokale virksomheder invitere eleverne til at komme med deres bud på løsninger på nogle af de konkrete udfordringer, som de står over for lige nu.

Det har åbnet de unges øjne for de mange karrieremuligheder, en erhvervsuddannelse giver. Både som medarbejder eller som selvstændig erhvervsdrivende, og det har altså også fået flere til at vælge netop en erhvervsuddannelse.

Jeg håber, at det gode arbejde fortsætter i Frederikssund, og jeg kan kun opfordre alle andre kommuner i Nordsjælland til at gøre som Frederikssund. I Nordsjælland har vi nemlig flere kommuner, hvor alt for få vælger en erhvervsuddannelse.

Det gælder for eksempel i Hillerød, hvor kun omkring 15 procent af folkeskoleeleverne vælger en uddannelse som faglært. Det er ganske enkelt alt for få.

Hvis vi skal være sikre på, at vores lokale virksomheder også i fremtiden kan finde de medarbejdere, som de har brug for i lokalområdet, skal vi have flere unge til at gå den vej.