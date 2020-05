"Der opføres den ene discountkasse efter den anden her i kommunen. Eneste forskel er farven på murstenene," skriver Pia Lenau. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Hillerød Kommunes forfejlede byplan- og boligpolitik

Hillerød Posten - 03. maj 2020 kl. 15:50 Af Af Pia Lenau, Grønnemosen, Løngangsgade 17, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igennem de senere år har Hillerød Kommunes byplanudvalg godkendt opførelsen af adskillige boligbyggerier. Vi holder os til boligbyggeriet, for det er her, folk skal bo og leve i kommunen.

Der skyder det ene mere fantasiforladte boligbyggeri op efter det andet. Mere eller mindre gennemsigtige selskaber står bag. Det er store udenlandske investorer og udenlandske advokatfirmaer.

Boligsøgende skal slippe med ikke mindre end 9-10.000 kroner for en 2-værelses. Og beløbet er i underkanten.

Ikke nok med det så er de private udlejere efterhånden kendt for at fremme så meget bøvl for lejerne, at f.eks på Trustpilot har udlejerne fået 99 procent dårlige anmeldelser og adskillige advarsler fra nutidige lejere om IKKE at leje hos dem.

En ting, der går igen i anmeldelserne, er byggesjusk. En anden er kontraktbrud. Fremvisernes ueffen adfærd nævnes også. Jo, de skal nok få lejet ud. Der er boligmangel og lange ventelister i det etablerede byggeri.

Det handler ikke kun om at bygge hurtigt, men især om at bygge ordentlige boliger til os.

Der opføres den ene discountkasse efter den anden her i kommunen. Eneste forskel er farven på murstenene.

Udenlandske byggearbejdere knokler og hvem ved, får de den rigtige løn? Byggearbejderne kan ikke gøre for, at de skal nå en deadline, og at kommunen ikke ligefrem udfordrer fantasien ved de byggerier, kommunen har godkendt.

Det er en skam, at byggehåndværk nedprioriteres i den grad, at det bare er barakkasser, der bliver opført med forskellige farvede mursten.

Kunne Hillerød Kommune bruge en Stadsarkitekt, fristes man til at spørge? Lige nu med det hav af mindre interessante udformede byggerier, der allerede er i gang, er det ligesom for sent, men svaret må blive 'Ja'.

Hillerød Byplanudvalg skulle skamme sig. De har ikke en dyt forstand på byplan.