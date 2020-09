DEBAT: Hillerød Forsyning savner politisk ledelse

Efter at man i månedsvis er blevet fodret med det ene stridsomme emne efter det andet vedrørende dispositionerne i Hillerød Forsyning, begynder det at give associationer til Ebberød Bank.

Hillerød Forsynings politiske ledelse består af 11 bestyrelsesmedlemmer. Med formanden, Klaus Markussen (V), der formodentlig bistås intens af sin partifælle, formanden for Venstre i Hillerød, Jakob Bring Truelsen - skulle og burde man sammen med den øvrige bestyrelse kunne lægge bånd på visse dele af direktionen samt tilrettelægge forsyningens politikker i årene fremover? Og uden dyr skatteborgerbetalt konsulentbistand! Var det ikke for at spare lønudgifter, man fyrede en direktør?

Da vi nærmer os næste byrådsvalg, og da Jakob Bring Truelsen allerede her i avisen har adviseret Klaus Markusen som kommende borgmester, vil læren nok alligevel være: Lær nu at styre et kommunalt selskab, inden I forsøger at styre en hel kommune...