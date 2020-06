Hvad betyder det, at forsyningens bestyrelse og direktion skal friholdes for decharge, spørger Per Shultz. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Hillerød Forsyning og ansvarsforflygtigelse

Af Per Schultz, Tulstrup Have 33, 3400 Hillerød

Hillerød Forsyning har afholdt generalforsamling den 27. maj 2020. Under punkt 4 i dagsorden fremkommer der et ønske fra direktionen og bestyrelsen om at friholde alle, der er i bestyrelse og direktion, om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen? Hvad søren sker der her? Kan jeg og andre kunder og ejere få en forklaring på, hvad dette betyder?