DEBAT: Hillerød Forsyning har fokus på åbenhed

Hillerød Posten - 14. april 2020 kl. 15:50 Af Af Klaus Markussen, bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning og viceborgmester i Hillerød Kommune (Venstre) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

(Svar på læserbrev i Hillerød Posten 7. april med overskriften 'Fejlinformation fra bestyrelsesformand') Kære Peter Madsen

Genbrugsstationen blev lukket for privatpersoner med baggrund i Statsministerens udmelding om, at alle offentlige ansatte skulle sendes hjem undtagen de, som varetog kritiske funktioner. Kommunernes Landsforening konkluderede, at åbning af genbrugsstationer for privatpersoner ikke var en kritisk funktion. Det var på den baggrund, at Vestforbrænding lukkede genbrugsstationerne ned for privatpersoner. Genbrugsstationerne er som bekendt genåbnet igen fra 31. marts, idet Styrelsen for patientsikkerhed nu vurderer, at det er forsvarligt.

Selskabskonstruktionen i Hillerød Forsyning er lavet for at sikre lovlig opdeling af aktiviteter og en effektiv drift under de forskellige forsyningsarters lovgivninger (Vandsektorloven, Affaldsloven, Varmeforsyningsloven). På baggrund af den store interesse for Hillerød Forsyning har jeg derfor fået udarbejdet en ekstern vurdering af to forhold. For det første en vurdering af hensigtsmæssigheden af den måde som bestyrelserne i Hillerød Forsyning er sammensat på. For det andet en vurdering af arbejdet med åbenheden i selskabet. Begge vurderinger med udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Den eksterne vurdering kan findes i sin helhed på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Når man læser den eksterne vurderings anbefalinger vedr. åbenhed i bestyrelsesarbejdet, er der konkrete anbefalinger i retning af øget åbenhed. De anbefalinger, som selskabet selv kan beslutte at efterleve, har bestyrelsen allerede besluttet at følge på sit seneste bestyrelsesmøde. Det generelle og overordnede billede af åbenheden i selskabet er positivt. Rapporten konkluderer bl.a. at det er oplevelsen - og realiteten - at Hillerød Forsyning har fokus på åbenhed og gennemsigtighed med respekt af de begrænsninger, der følger af selskabslovens tavshedsregler.

Med venlig hilsen

Klaus Markussen