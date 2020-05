Tue Tortzen vil ikke tie om, at det er et salg af bolig på Horsevænget, som er på den lukkede dagsorden, skriver han. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Hemmelighedskræmmeri i byrådet

Fordi det ikke må komme ud, at byrådets flertal har planer om at sælge vores kommunale boliger i Horsevænget.

Hvor er åbenhed og borgerinddragelse? Det kunne da nok trænge til en offentlig debat, om det er fornuftigt at sælge de boliger, vi har bygget, for at folk med små indtægter også kan have tag over hovedet.