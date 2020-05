DEBAT: Haveaffaldsordning vil fortsat eksistere

Påsken plejer at være højsæson for havearbejde, og mange haveejere ønsker at kunne aflevere deres haveaffald umiddelbart herefter. Derfor startede Hillerød Forsyning afhentning af haveaffald umiddelbart efter påske. I år startede afhentningen den 20. april og det tager otte uger at afhente haveaffald i hele kommunen. På Hillerød Forsynings hjemmeside fremgår både retningslinjer og perioder for afhentning for alle kommunens veje.