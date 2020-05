DEBAT: Haveaffald - nytænkning igen

Fortsæt med at flytte afhentning en måned hvert år, og om tre år, når der skal afhentes i januar, og ingen borger har meldt sig, kan Hillerøds Forsyning med rette sige, at der ikke er behov for ordningen.

Alternativt, og måske lidt mere borger-venligt, kunne man tænke sig at byrådet og/eller Hillerøds Forsynings formand Klaus Markussen trådte i karakter for at sikre et Hillerøds Forsyning, der er i stand til at forstå borgernes behov og levere den nødvendig service. Det synes at den velbetalte ledelse i Hillerøds Forsyning fortsat kunne have stærkt brug for en hjælpende hånd hertil?