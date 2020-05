DEBAT: Håb om supercykelsti

Nu står jeg over for et jobskifte, så jeg skal til at cykle 20 kilometer til Hillerød. I Hillerød syd ligger der mange interessante arbejdspladser, herunder et kommende sygehus. Derfor blev jeg rigtig glad for at læse i lokalavisen, at der nu undersøges muligheden for at oprette en ny supercykelsti imellem Lynge og Hillerød. På noget af strækningen eksisterer allerede en meget fin cykelsti, men stykket mellem Nørre Herlev og Lynge tør jeg faktisk ikke cykle på.