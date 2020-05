Turister lægger årligt 5,7 milliarder kroner i forbrug i Nordsjælland - indtægt vi ikke bør gå glip af, mener Hans Andersen fra Venstre. Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Grænsekaos rammer også Nordsjælland

Hillerød Posten - 16. maj 2020 kl. 13:36 Af Hans Andersen (Venstre), medlem af Folketinget, valgt i Nordsjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tysklands udenrigsminister Horst Seehofer meddelte tidligere på ugen, at Tyskland er klar til at åbne grænsen til Danmark allerede i denne weekend. Turistbranchen fik endelig et lille håb om bedre tider, og særligt i Vestjylland, hvor 90 % af de overnattende er tyskere, var der stor tilfredshed med udmeldingen.

Men også her i Nordsjælland har grænselukningen enorm økonomisk betydning. Hos os er næsten hver tredje af vores overnattende gæster en nabo fra syd. Feriehusene er booket, udlejerne har taget deres forbehold, så mangler der bare én ting - desværre det samme, som har manglet alt for ofte i den her genåbningsproces - klar besked fra Mette Frederiksen.

Hvis ikke snart der kommer gang i turismebranchen, så vil Nordsjælland gå glip af en ikke ubetydelig sum penge. Turister lægger årligt 5,7 mia. kroner i turismeforbrug i Nordsjælland og bidrager dermed til over to milliarder i skatteindtægt til kommunerne. Og hvis også store dele af sommerferien bliver uden tyskere, så går store dele af de indtægter tabt. Derfor er der et stort behov for en klarhed over grænsesituationen. I Venstre er vi klar til at åbne grænsen. Nu må regeringen give svar.

Det eneste, vi hører fra statsministeren, er, at man senest 1. juni vil komme med en udmelding. Men den udmelding behøver jo ikke at vente helt så lang tid. Den kan jo ligeså godt komme i morgen eller næste uge. Turismen er garant for 7.000 job alene i Nordsjælland, så det vil ikke blot være dårligt for Danmarks samlede økonomi, hvis grænser forbliver lukkede. Mennesker vil også miste deres arbejde og levebrød. Og er der noget, vi ikke har brug for, så er det, at flere mister deres arbejde. Denne krise er hård nok i forvejen.